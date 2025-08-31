Muğla’da Dalışta Vurgun Yiyen Dalgıç

DALGIÇTA VURGUN OLAYI

Muğla ilinde dalış yaparken vurgun yiyen bir dalgıç, İzmir’de tedaviye alındı. Edinilen bilgilere göre, Datça’da dalış esnasında vurgun yediği belirlenen dalgıç, bulunduğu yerden alınıp Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’ndaki basınç odasına getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından, dalgıcın kapsamlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği kararı alındı.

DENİZ AMBULANSIYLA TAHLİYE

Dalgıç, İl Sağlık Müdürlüğü’yle yapılan koordinasyon sonucunda, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’ne ait tam donanımlı bir deniz ambulansıyla Datça’daki Körmen Limanı’ndan Bodrum ilçesine tahliye edildi. Dalgıç, buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.