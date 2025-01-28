Muğla’da Darbedilen Kadın Hayatını Kaybetti

OLAYIN GELİŞİMİ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Beyobası Mahallesi’nde, 25 yaşındaki Ummuhan Korkut, eşi Yunus Korkut tarafından yemek yapmadığı nedeniyle darbedildi. Bu olay sonrasında Ummuhan Korkut, geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Eşi Yunus Korkut, olay sonrasında gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK İFADESİ

Ummuhan Korkut’un bu sabah yaşamını yitirdiği bilgisi alınmasıyla birlikte olayın boyutu daha da büyük bir üzüntüye neden oldu. Yunus Korkut’un savcılığa verdiği ifadesinde, “Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gittim. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundum” dediği öğrenildi. Bu durum, olayın nasıl geliştiğine dair yeni bir perspektif sunuyor.