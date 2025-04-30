Muğla’da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

DEPREM TATBİKATI MUĞLA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muğla’da devam eden yıkım süreçleri sırasında, Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı’nın enkazında 19 araç ve 75 personelin yer aldığı bir deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikata Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Menteşe Belediyesi, itfaiye gönüllüleri ve NAK Arama Kurtarma ekibi katılım sağladı. Tatbikatta NAK ekibinin arama kurtarma köpeği “Tayga” da önemli bir rol oynadı. Ekipler, senaryo çerçevesinde 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından çıkan yangını söndürmek ve enkaz altında ve üstünde kalan yaralıların kurtarılması süreçlerini, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) öncülüğünde eş zamanlı şekilde gerçekleştirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

Göçük altında gerçekleştirilen sismik dinleme ve görüntüleme cihazları kullanılarak yapılan arama kurtarma faaliyetleri sırasında, 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı ve 1 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın birinci derece deprem bölgesinde bulunduğunu vurgulayarak, bu nedenle afetlere hazırlıklı olmanın önemine değindi. Aras, “Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü olası felakete karşı hazırlık yapıyoruz. Menteşe’de gerçekleştirdiğimiz bu önemli deprem tatbikatı, afetlere karşı hazır olma çabamızın en somut göstergelerinden biridir.” şeklinde konuştu.

KAPSAMLI HAZIRLIKLAR VE TATBİKATIN ÖNEMİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, son yıllarda bölgede meydana gelen depremlere dikkat çekerek, afetlere karşı hazırlık kapsamında arama kurtarma, yangın söndürme, iletişim, altyapı ve enkaz kaldırma alanlarında kapsamlı bir tatbikat yapıldığını belirtti. Karyağdı, tatbikata katılan 19 araç ve 75 personel ile her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.