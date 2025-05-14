Muğla’da Deprem Yok, AFAD Raporladı

MUĞLA’DA DEPREM OLUP OLMADIĞI SORUSU

Muğla’da 14 Mayıs 2025 tarihinde büyük bir depremin yaşanıp yaşanmadığına dair yapılan değerlendirmelerde, Muğla merkezli veya il genelinde hissedilen kayda değer bir sarsıntı bulunmuyor. Ancak, bir gün önce, 13 Mayıs 2025 tarihinde Ege Denizi açıklarında küçük çaplı bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar “Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?” sorusuna yanıt ararken, uzmanlar bölgedeki fay hatları üzerindeki dikkatlerini sürdürüyor.

EGE DENİZİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN DEPREM

Ege Denizi’nde, 13 Mayıs 2025’te saat 01.51’de, 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesine göre, depremin merkezi Akdeniz olarak belirlendi. Muğla’nın Datça ilçesine 155,06 kilometre mesafede gerçekleşen bu depremin yerin 20,41 kilometre derinliğinde olduğu ortaya çıktı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir.” diyerek, depremle ilgili taramaların sürdüğünü ifade etti.