Muğla’da Depremde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

DEPREM BİLGİLERİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Bu depremde bir kişi hayatını kaybetti ve 69 kişi yaralandı. Yerlikaya, “Atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir” şeklinde bilgi verdi.

AFAD VE İLGİLİ KURUMLAR SAHADALAR

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda depremin çevre illerde de hissedildiğini belirterek, “Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir” ifadesini kullandı. İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda yıkım olmadığını bildirdi.

ÜZÜNTÜ VERİCİ KAYIP

Ali Yerlikaya, Fethiye’de panik atağı nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün hayatını kaybettiğini ayrıca ifade etti. “Depremde Fethiye’de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir” diyen Ali Yerlikaya, “Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” şeklinde düşüncelerini sundu.