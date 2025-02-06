Muğla’da Depreme Adanmış Anlamlı Sergi Açıldı

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BAĞLAMINDA RESİM SERGİSİ AÇILIŞI

2023 yılında 53 bin 537 vatandaşın ölümüne neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin 2. yıl dönümünde, Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah 04.17’de deprem bölgesinde çekilen fotoğraflara dayalı olarak ressam Ayten Taşpınar tarafından yapılan 60 yağlı boya eserin açılışı gerçekleştirildi. Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Unutma’ ismini taşıyan yağlı boya resim sergisinin açılışına Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut ve birçok vatandaş katıldı. Açılış öncesinde depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için saat 04.16’da bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Serrgi hakkında kısa bir açıklama yapan ressam Ayten Taşpınar, duygu dolu anlar yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremin 10 ilde yıkım ve ölüme yol açtığı, Taşpınar’ın yazılı ve görsel basındaki fotoğrafları kullanarak 60’a yakın resmi yağlı boya esere dönüştürdüğü belirtildi.

DUYARLI SANATÇININ HAREKETİ

Ayten Taşpınar’ın Menteşe’de birçok sosyal sorumluluk projesine imza attığını ve Türkiye’de bu alanda önde gelen isimlerden biri olduğunu vurgulayan Mimar Meral Oğuz, “Bu deprem projesi, sanatçı iken toplumsal farkındalık oluşturma adına çok güçlü bir mesaj. Her bir eser, enkaz altındaki eller, eşyalar, objeler ve insanlar üzerinden güçlü mesajlar taşıyor. Bu serginin açılış saatine kadar düşünülmesi, duyarlılık gösteren bir sanatçı davranışı” dedi.

ACILAR VE FARKINDALIK YARATMAK

Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut, serginin acıların bir kez daha hatırlattığını belirterek, “Ayten hocanın bu çalışması, toplum vicdanına yaptığı büyük bir katkı. Acılarımızı bir kez daha yüzümüze vurdu. Umarım bu bir farkındalık ve katkı sağlar” dedi.

Ressam Ayten Taşpınar, sergi fikrinin gazetelerde ve televizyonlarda gördüğü enkaz altından uzanan bir insan eli görüntüsünden ilham aldığını ifade etti. “Serginin amacı, farkındalık oluşturmak ve bu farkındalığı hayatımıza entegre etmek. En büyük ihmaller, can kaybına neden oluyor. Farkında olmamız gereken konular var. 60 adet resimle bu mesajı iletmeye çalıştım” şeklinde konuştu.