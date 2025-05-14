Muğla’da Depremle İlgili Açıklama Yapıldı

DEPREMİN BİLGİLERİ

Akdeniz bölgesinde meydana gelen ve Muğla’da hissedilen deprem sonrası Muğla Valisi İdris Akbıyık bir açıklama yaptı. “Herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır, gelişmeler yakından takip edilmektedir” dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 01.52’de Ege Denizi’nde, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça’ya yaklaşık 155 kilometre mesafede ve 20 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “İlimiz Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi’nde meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanalları açık olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Valilik ve ilgili birimlerin bölgede durumu anlık olarak izlemeye devam ettiği ve muhtemel bir risk durumuna karşı tüm önlemlerin alındığı belirtildi.