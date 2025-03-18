Muğla’da Devlet Övünç Madalyası Töreni Gerçekleşti

TÖRENİN ANLAM VE ÖNEMİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni, Muğla’da da gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlikte, vatan için fedakarlık gösteren şehitlerin ailelerine ve gazilere, devletin en değerli nişanlarından biri olan Devlet Övünç Madalyası takdim edildi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın katılımıyla yapılan törende, Şehit Uzman Çavuş Mustafa Sezer’in oğlu Mehmet Ali Sezer, Devlet Övünç Madalyası’nı aldı. Ayrıca, Gazi Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Olcay Akdeniz, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baykuş ve Gazi Jandarma Er Hasan Hüseyin Özkan’a da madalyaları verildi.

VALİ AKBIYIK’IN KONUŞMASI

Törende konuşma yapan Vali Dr. İdris Akbıyık, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde gerçekleştirilen bu törenin önemine değindi. Akbıyık şunları söyledi: “Aziz milletimizin varoluş mücadelesinin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih olunan devletimizin en büyük nişanlarından biri olan Devlet Övünç Madalyası ve Berat’ını kıymetli gazilerimize ve şehidimizin kıymetli ailesine takdim etmek üzere bir aradayız. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum. Kahraman gazilerimize de mücadeleleri ve fedakarlıkları için teşekkürlerimi sunuyorum.”

Vali Akbıyık, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu: “Çanakkale, imanın, azmin ve vatan sevgisinin destanlaştığı yerdir. ‘Çanakkale Geçilmez’ sözü bu toprakları kanlarıyla sulayan yüz binlerce kahramanımızın bize bıraktığı şanlı bir mirastır.”

ŞEHİTLER VE GAZİLERİN ÖNEMİ

Şehitler ve gazilerin milletin bağımsızlık mücadelesindeki yerini vurgulayan Vali Akbıyık, “Bugün bu topraklar üzerinde yüzyıllardır bağımsız ve hür bir şekilde yaşıyorsak, asırlardır bağımsız ve hür yaşama iradesinden asla vazgeçmeyen aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlığı sayesindedir” dedi. Şehitler ve gazilerin cesaretleriyle aziz milletin şanlı tarihine yeni sayfalar eklediğini ifade eden Akbıyık, “Onlar bizim istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz ve en değerli sembolleridir.” ifadelerini kullandı.

Vali Akbıyık, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar vatan için canlarını feda eden kahramanların hatıralarının asla unutulmayacağını belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bizler şehitlerimizin ve gazilerimizin mirasını yaşatmak, Çanakkale ruhunu sonsuza kadar korumakla mükellefiz. Onların emaneti olan bu cennet vatanı, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara taşımak en büyük görevimizdir.”

Törende, şehit ve gazilere dualar edilmesiyle etkinlik sona erdi.