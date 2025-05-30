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Muğla’da Dolu Yağışı Hasara Sebep Oldu

METEOROLOJİDEN UYARI SONRASI HASAR RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla’nın iç kesimleri için sarı kodlu bir uyarı yaptıktan sonra kentte etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Menteşe ilçesinin kırsal Esençay Mahallesi’nde ciddi hasara yol açtı. Dün akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış ve dolu, özellikle sebze ve meyve bahçelerini olumsuz etkiledi. Tarım alanlarında dolunun verdiği zararın yüksek olduğu kaydedilirken, zeytin ve üzüm bağlarının yaprakları ile tomurcuk meyvelerinde de büyük oranda hasar meydana geldi.

AFAFETİN ETKİLERİ VE VATANDAŞLARIN TEPKİSİ

Kısa süreli etkili olan bir fırtına sırasında, bazı evlerin avlularında buluna traktörlerin üzerine çökme tehlikesi yaratan sundurma ve çatı parçaları düştü. Yaşanan bu durum, maddi hasarın yanı sıra vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Muğla’nın iç kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarıları devam ederken, Esençay Mahalle Muhtarı Edip Demirel, “Dün akşam saatlerinde başlayan ani sağanak ve dolu nedeniyle sebze ve meyvelerde büyük hasar oluştu. Özellikle zeytin ve asma yaprakları ile tomurcuğundaki meyveler doludan zarar gördü” şeklinde bilgi verdi.

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