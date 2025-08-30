Muğla’da Eğitim Uçağı Düşmüş

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI YERİNE DÜŞTÜ

Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacı Bayramlar Mahallesi’nde yer alan bir yangın söndürme eğitim uçağı düştü. İlk bilgilere göre, uçaktaki pilotların sağlık durumları iyi. Yapılan resmi açıklamada, düşen uçağın yangın söndürme amacıyla kullanılan eğitim versiyonu olduğu kaydedildi. Olayla ilgili gelişmelerin ilerleyen saatlerde netleşeceği bildirildi.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri ulaştı. Ayrıca, Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kamuoyuna yeni bilgilerin kısa bir süre içerisinde iletilmesi bekleniyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, düşen uçakla alakalı olarak bir açıklama yaptı. Akbıyık, “Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı meydana gelen arıza nedeni ile Yatağan ilçemiz Hacıbayramlar mahallesi sepetçi mevkiinde boş araziye acil iniş yapmıştır. Pilotumuz sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş olup alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sert inişin etkisi ile uçakta da hasar meydana gelmiştir. Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” şeklinde konuştu.