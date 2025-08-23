Muğla’da El Sanatları Üretimi Yapıyorlar

AİLE MESLEĞİNCEDEN TORUNA DEVREDİLİYOR

Muğla’da el emeğiyle ürettikleri sepet, hediyelik eşya ve çeşitli dekoratif ürünleri piyasaya süren Süleyman Aydeniz, bu geleneksel sanatı üçüncü kuşak olarak yaşatıyor. Dededen babaya, babadan kendisine geçen bu mesleğin, gelecek nesillere de aktarılmasını istediğini vurgulayan Aydeniz, hem toptan hem de perakende satış gerçekleştirdiklerini aktarıyor. “Burası işletme olarak bize ait. Görmüş olduğunuz tüm el sanatları, sepetler ve ürünlerin hepsi bizim kendi imalatımızdır. İş yerinde hem toptan hem de perakende satışımız vardır.” şeklinde açıklama yapan Aydeniz, geniş ürün yelpazesine de dikkat çekiyor.

Süt ağacından sepetler başta olmak üzere hediyelik eşyalar, bayan çantaları, kitaplıklar, ayakkabılık, marketlerde kullanılan teşhir sepetleri, avizeler ve plaj şemsiyeleri gibi pek çok ürün ürettiklerini belirten Aydeniz, Muğla ve Aydın’daki atölyelerinde var olan çalışmalara devam ettiklerini ifade ediyor. İhracat ve toptan satış süreçlerinin genelde Aydın üzerinden gerçekleştiğini belirten Aydeniz, Muğla’daki işletmede hem üretim hem de sergileme ve perakende satış yapıldığını dile getiriyor.

GELENEKSEL SANATI YAŞATMAK

“Normalde biz Aydınlıyız. Orada da işletmemiz var, babam orayla ilgileniyor. Ben ailemle burada kalıyorum. Buradaki işletmemizde de üretim yapıyoruz.” diye ekleyen Aydeniz, şemsiyelerin plajlarda, diğer ürünlerinin ise Aydın’daki ustalar tarafından yapıldığını anlatıyor. Bu şekilde her iki yerde de üretim sürecinin devam ettiğini vurgulayan Aydeniz, üç kuşaktan bu yana gelişen el sanatlarını devam ettirerek hem yerel hem de uluslararası pazarda ürünlerini değerlendiriyor. Avrupa Birliği kapsamında desteklerden faydalanarak, üretimlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediğini sözlerine ekliyor.