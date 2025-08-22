Muğla’da Evlilik Vaadiyle Dolandırılma Olayı

ERKEKLERİN DOLANDIRILMASI OLAYLARINDA YENİ VERSİYON

Muğla’da sıkça karşılaşılan erkeklerin evlilik vaadiyle dolandırılması durumu, bu defa farklı bir olayla gündeme geldi. Menteşe’de yaşayan D.C. adlı kadın, kendisine evlilik sözü veren O.A. isimli bir erkeğe, çeşitli zaman dilimlerinde toplamda 2.5 milyon TL parasını kaptırdı. Para bitince ortadan kaybolan O.A., D.C.’nin şikayeti üzerine polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen O.A. (32), evlilik vaadiyle dolandırıcılıktan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TANISMA

Edinilen bilgilere göre, Muğla Merkez Menteşe ilçe merkezinde yaşayan D.C., sosyal medya aracılığıyla tanıştığı 32 yaşındaki O.A. ile görüşmeye başladı. O.A., D.C.’yi sevdiğini belirtip, onunla evleneceğini söyleyerek belli aralıklarla sürekli para talep etti. D.C.’nin, O.A.’nın evlilik sözlerine inanarak tüm birikimini bu adama kaptırması sonucunda olay yaşandı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAMASI ÜZERİNE POLİSE GİTTİ

D.C.’nin parası kalmadığında O.A.’nın kaybolup telefonlara cevap vermemesi, onun dolandırıldığını fark etmesine sebep oldu. Bu durumu polise bildirerek evlilik sözleri veren adamdan şikayetçi oldu. Kadının teslim ettiği paraya dair gönderi dekontlarını inceleyen polis ekipleri, O.A.’yı gözaltına aldı. Muğla’da mahkemeye çıkarılan O.A., dolandırıcılıktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürekli olarak kadınların erkekleri evlilik vaadiyle dolandırdığı Muğla’da, bu sefer erkeğin aynı yöntemle bir kadını dolandırması dikkat çekti.