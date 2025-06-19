Mugla’da Fair Play Buluşmaları Yapılacak

TMOK, FAIR PLAY BULUŞMALARINA MUĞLA’DAN BAŞLIYOR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, yeni dönem çalışmalarına Muğla’da başlayacak. “Fair Play Buluşmaları” adı altında düzenlenecek bu etkinlik, Türkiye genelinde Fair Play felsefesini yaygınlaştırmayı ve toplumun her kesimine benimsetmeyi hedefliyor. İlk durak olarak Muğla seçildi.

SPOR PAYDAŞLARI BİR ARAYA GELECEK

TMOK Fair Play Komisyonu üyeleri, “Fair Play nedir?”, “Fair Play ve kişisel gelişim”, “Atatürk ve Fair Play” ve “Fair Play’in toplumsal önemi” gibi başlıklarla Fair Play’in spor ve toplumsal hayattaki önemini katılımcılara aktaracak. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın davetiyle düzenlenecek buluşmada, sporun çeşitli paydaşları olan sporcular, yöneticiler, hakemler ve teknik adamlar bir araya gelecek.

ETKİNLİK DETAYLARI

Düzenlenecek panelde Fair Play olgusu, görseller eşliğinde anlatılacak. Ayrıca panel öncesinde, Fair Play Komisyonu tarafından daha önce hazırlanan Fair Play temalı karikatür ve fotoğraflar da sergilenecek. Fair Play Buluşmaları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi B Salonunda saat 15.00’te gerçekleşecek.