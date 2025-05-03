Muğla’da FETÖ operasyonu, 2 tutuklama

FETÖ’YE YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI

Muğla ve Manisa illerinde FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı. Örgüt üyelerinin faaliyetlerinin tespit edilerek engellenmesi ve kaçakların yakalanması amacıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Soruşturma kapsamında Muğla’nın Menteşe ve Fethiye ilçeleri ile Manisa’da belirlenen adreslere aynı anda düzenlenen operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu şüphelilerden 3’ü serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA KARARLARI

Zanlılardan 2’si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.