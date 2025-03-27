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Muğla’da Geçici İşçi Kuraları Başladı

GEÇİCİ İŞÇİ ALIMLARI İÇİN KURA ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 478 geçici işçi kadrosu için başvuruların ardından kura çekimleri başladı. Bu süreçte, Bölge Müdürlüğüne bağlı işletmelere toplam 336 orman işçisi, 100 arazöz şoförü, 14 greyder operatörü, 16 dozer operatörü, 10 ekskavatör operatörü, 1 iş makineleri operatörü ve 1 traktör şoförü alınacak.

KURA ÇEKİMLERİ YAPILIYOR

Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen kura çekimlerinde bugün Aydın, Fethiye, Milas, Nazilli ve Seydikemer İşletme Müdürlüklerine alınacak personellerin kura işlemi yapılıyor. 28 Mart Cuma günü ise Dalaman, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Muğla, Yatağan ve Yılanlı İşletme Müdürlüklerine alınacak personeller için kura çekimi düzenlenecek.

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