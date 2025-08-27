Muğla’da Gençler İçin Yeni Tesisler Yapılacak

SPOR ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Muğla’da gençlerin spor yapma imkânlarını artırmak ve modern tesislerde spor aktivitelerini desteklemek amacıyla önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Farklı ilçelerde yapılacak yeni spor tesisleri ve mevcut olanların yenilenmesi ile spor altyapısı daha da güçleniyor.

YENİ TESİSLER VE YENİLENME ÇALIŞMALARI

Muğla Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre, Datça Spor Tesisleri kapsamında 2 adet halı saha ve 1 adet tenis kortu inşa edilecek. Ek olarak, mevcut spor salonunun yanına 1 tane daha tenis kortu yapılacak. Ayrıca, Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesi ile Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de halı saha projeleri hayata geçirilecek. Fethiye’de de Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu’na halı saha yapılması planlanıyor.

MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ortaca Spor Salonu’nun modernizasyonu projesi dahilinde dış cephe mantolama çalışmaları, kapı ve pencere doğramalarının yenilenmesi, salon aydınlatmalarının modern sistemlerle değiştirilmesi ve yağmur oluklarının yenilenmesi gibi çeşitli çalışmalar yürütülecek. Tüm projelerin ihaleleri tamamlanırken, çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağı ifade ediliyor. Bu projelerin uygulanmasıyla birlikte Muğla’daki gençler, daha modern ve iyi donanımlı tesislerde spor yapma fırsatına sahip olacak.