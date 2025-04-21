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Muğla’da Göçmenler İçin Operasyon Yapıldı

MUĞLA’DA OPERASYON SONUCU GÖZALTILAR

Muğla’da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan kişilerle ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bu kapsamda Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde yapılan operasyonlar sonucunda toplamda 9 zanlı gözaltına alındı. Emniyet birimlerindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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