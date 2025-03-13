Muğla’da Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın başkanlığında gerçekleştirilen Şubat ayı ‘Muğla’nın Huzuru’ güvenlik toplantısı, Valilik 75’inci Yıl Toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Ocak ve Şubat aylarında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi. 2025 yılı verilerine göre 3 bin 629 aracın trafikten men edildiği açıklandı.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN 7/24 ÇALIŞILMAKTA

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, “İçişleri Bakanlığımızın ülke genelinde koyduğu hedefler doğrultusunda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, temel hak ve özgürlüklerini korumak ve daha güvenli bir gelecek inşa etmek için kolluk birimlerimizle 7 gün 24 saat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz tüm ilçelerimizde huzuru daim kılmak, güvenliği en güçlü şekilde tesis etmektir. İlimizde suçun önlenmesi kapsamında kulluk birimlerimiz tarafından birçok proje hayata geçirilmiş ve bu kapsamda çeşitli eğitim, bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmektedir” dedi.

TRAFFİK DENETİMLERİ ARTTIRILDI

Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma olaylarını en aza indirmek amacıyla denetimlerin artırıldığı, özellikle Ramazan ayı ve yaklaşan bayram sürecinde şehir içi ve şehirlerarası yollarda trafik yoğunluğunda artış beklendiği ifade edildi. Bu bağlamda sürücülerin dikkatli ve kurallara uygun hareket etmelerinin büyük önem taşıdığı belirtildi. 2025 yılında 386 bin 755 araç denetlenmiş, 58 bin 667 araca işlem yapılmış, 3 bin 629 araç trafikten men edilmiş, bin 332 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuştur.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Muğla’da Ocak-Şubat aylarında yapılan operasyonlarda 5 organize suç çetesi çökertildi ve 59 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 22’si tutuklanırken, 30 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlar sırasında suçtan elde edildiği değerlendirilen 282 milyon 446 bin 526 TL paraya el konuldu. Siber suçlarla mücadele kapsamında da 191 hesap tespit edildi. Bu hesaplardan 84’ü asayiş, 47’si terör, 34’ü güvenlik, 12’si narkotik, 6’sı kaçakçılık, 1’i siber ve 7’si diğer suçlardan oluşuyor.