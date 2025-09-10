Muğla’da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN ATILACAK ADIMLAR

Muğla Valiliği tarafından gerçekleştirilen ve Vali Dr. İdris Akbıyık’ın başkanlık ettiği Okul Güvenliği Toplantısı, 75. Yıl Toplantı Salonu’nda yapıldı. Bu toplantıda, eğitim ve öğretim dönemi boyunca okulların ve öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik alınacak önlemler üzerinde duruldu.

GÜVENLİK GÜNDEM MADDELERİ

Toplantının ana gündeminde; okul ve öğrenci güvenliğini artırmak, bağımlılıkla mücadelenin yollarını belirlemek, okul güvenlik kameralarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) entegrasyonu, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, okul servis araçları ve internet kafelerin denetimi gibi konular yer aldı. Vali Akbıyık, bu süreçte paydaş kurumlarla işbirliği içinde yürütülecek ortak çalışmaların önemine dikkat çekti.

SAĞLIKLI EĞİTİM ORTAMLARI İÇİN İŞBİRLİĞİ

Toplantıda, eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla alınacak ilave tedbirler ile ilgili tarafların sorumlulukları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Sonuç olarak, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir eğitim hayatı sürdürebilmesi için atılacak adımlara yönelik kararlar alındı.