Muğla’da Güvenlik Verileri Paylaşıldı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla’nın huzur ve güven ortamını koruduğunu belirtti ve 2025 yılının ilk yedi ayına ait güvenlik verilerini açıkladı. Vali Akbıyık, trafik denetimlerinden uyuşturucu ile siber suçlarla mücadeleye kadar çok çeşitli alanlarda gerçekleştirilen çalışmaları detaylandırdı. Valilikte gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat görevde olduğunu vurguladı. Terörle mücadele, organize suçlar, düzensiz göç ve kaçakçılık gibi konularda yürütülen etkili operasyonların devam ettiğine dair bilgi verdi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle yapılan mücadele kapsamında Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Menteşe başta olmak üzere 7 mobil göç aracıyla il genelinde kontrol noktaları oluşturulduğunu açıkladı. Ayrıca, yabancı uyruklu kişilerin yoğun bulunduğu yerlerde denetimlerin sürdüğünü ifade etti. Vali Akbıyık, 2025 yılı trafik denetimlerinde ulaşılan önemli rakamları sıraladı: 1 milyon 541 bin 778 araç denetlendi, 244 bin 160 sürücüye idari para cezası kesildi, 24 bin 30 araç trafikten men edildi ve 5 bin 363 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. Buna ek olarak, motosiklet denetimlerine dair 246 bin 659 motosikletin kontrol edildiğini ve 70 bin 511 sürücüye ceza kesildiğini bildirdi.

UYUŞTURUCU VE SİBER SUÇLA MÜCADELE

Uyuşturucuyla mücadele, Vali Akbıyık’a göre öncelikli konular arasında yer alıyor. “Narko Rehber” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” gibi projelerle toplamda 2 bin 912 gence ve 2 bin 350 anne ve anne adayına eğitim verildiğini aktardı. Dijital dolandırıcılıkla mücadelede ise “Siberay Projesi” kapsamında 1180 kişiye bilgi verildi. Okul güvenliği konusunda da denetimlerin sürdüğünü belirten Akbıyık, 2 bin 331 okul servis aracının kontrol edildiğini ve okul çevresindeki metruk binalara, parklara ve iş yerlerine yönelik kontrollerin arttığını ifade etti.

KADIN VE TURİZM GÜVENLİĞİ

Kadına yönelik şiddetle mücadele için KADES uygulamasının tanıtımı ile 17 bin 295 kadına ulaşıldığını bildiren Vali Akbıyık, “Kadına El Kalkamaz” projesiyle de 10 bin 476 erkeğe bilgi verildiğini açıkladı. Turizm güvenliği açısından ruhsatsız müzik yayını yapan işletmelere ve kaldırım işgali yapanlara idari para cezaları uygulandığı aynı zamanda, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1130 tekne ve yatın denetlendiğini belirtti.

Son olarak orman yangınlarının önlenmesi için özel harekat ve jandarma komando birimlerinin orman ekipleriyle devriye görevine çıktığını duyurdu. Bu çalışmalar çerçevesinde 30 bin 801 kişi ve 10 bin 758 araç sorgulandı. Vali Akbıyık, tüm güvenlik güçlerine ve projelerde yer alan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin her zaman öncelik olacağını vurguladı.