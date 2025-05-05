Muğla’da Hapis Cezası Olanlar Yakalandı

EMNİYET EKİPLERİNDEN OPERASYON

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Fethiye’de 3, Ortaca ve Seydikemer’de ise 2 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi, haklarında kesinleşmiş hapis kararı ile cezaevlerine teslim edildi.

Ortaca’da kasten öldürme ve diğer suçlardan toplam 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan bir kişi, Fethiye’de çocukları fuhuşa teşvik ve insan ticareti kapsamında 15 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs da Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca, Fethiye’de hırsızlık suçundan aranan bir kişi için 12 yıl 48 ay hapis cezası uygulanıyor.

SEYDİKEMER’DEN YAKALAMA

Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü, kasten öldürme suçundan 15 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası ile aranan bir şahsı yakaladı. Fethiye’de ise, yalan tanıklık, vergi usul kanununa muhalefet ve tehdit suçlarından 13 yıl 5 ay hapis cezası olan başka bir şüpheli, yine Fethiye’de yakalandı. Yakalanan tüm şüpheliler tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi.