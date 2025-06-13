Muğla’da İki Zanlıdan Biri Tutuklandı

İKİ ZANLIDAN BİRİ TUTUKLANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu üretimi gerçekleştiren iki zanlıdan biri tutuklanmış durumda. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik detaylı bir çalışma yapıyor. Bu kapsamda, Gündoğan Mahallesi’nde belirlenen adreste bir arama gerçekleştirildi.

ARAMALARDA BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, toplamda 1.050 gram satışa hazır vaziyette kurutulmuş sentetik uyuşturucu, 1.100 gram likit esrar, 10 gram kokain, 20 kök kenevir bitkisi, 65 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ile iki cep telefonu ele geçirildi. Operasyon neticesinde U.Ş. ve D.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

HAKİMLİKCE TUTUKLAMA KARARI

Şüpheliler, jandarmada gerçekleştirilen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.Ş., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer zanlı D.K. ise serbest bırakıldı. Bu operasyonda, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları bir kez daha kendini gösteriyor.