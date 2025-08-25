Muğla’da İletişim Semineri Düzenlendi

İLETİŞİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Ailelerin çocuklarıyla daha sağlıklı bir iletişim kurmalarına destek sağlamak amacıyla Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, ‘Çocuklarla Etkin İletişim Yöntemleri’ başlıklı bir seminer gerçekleştirdi. Uzman Sevim Işık’ın sunumuyla düzenlenen etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

İLETİŞİMİN TEMELLERİ VE ÇÖZÜMLER

Seminerde, ebeveyn ile çocuk arasındaki iletişimin önemine vurgu yapılarak doğru ve yanlış iletişim biçimleri, aktif dinleme, empati kurma, sınır koyma ve ergenlik dönemi iletişimi gibi pek çok temel konu ele alındı. Günlük hayatta karşılaşılan iletişim problemlerine dair pratik çözüm önerileri ve örneklerle desteklenen sunum, katılımcılara faydalı bilgiler sundu.

KATILIMCILARIN GÖRÜŞLERİ

Seminerin sonunda katılımcılar, merakları olan soruları Uzman Işık’a sorma fırsatı buldu. Etkinlikten oldukça memnun ayrılan aileler, çocuklarıyla iletişimde farkındalık kazandıklarını ve öğrendikleri yöntemleri hayatlarına entegre etmeye kararlı olduklarını belirtti.