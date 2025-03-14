Muğla’da İşçi-Başkan Görüşmesinde Gerilim Yükseldi

GÖRÜŞMEDE YÜKSELEN TANSİYON

Muğla bölgesindeki termik santral ve kömür ocaklarında çalışan sendika üyesi işçilerin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşme yapma talepleri sırasında salonda gergin anlar yaşandı. Maden-İş ve Tes-İş Sendikalarına bağlı birçok işçi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Merkezine gelerek Başkan Ahmet Aras ile görüşmek istedi. Salona giren işçiler slogan atmaya başladı ve bu durum başkanın konuşmasını kesmesine sebep oldu.

GÜNDEME GELEN TARTIŞMALAR

Kürsüde konuşan Ahmet Aras, sloganlar nedeniyle cümlesini tamamlayamadı. Konuşma sırasında çıkan gerginlikte, Aras’ın önce yuhalandığı sonrasında ise bir baret fırlatıldığı gözlemlendi. “Biz kardeşiz” diyerek salondan ayrıldığı bildirilen Aras’ın, santrallere ilişkin düşüncelerinin tartışma konusu olduğu öğrenildi. Ahmet Aras’ın, “İşçilerin ekmeğine saygı duyduğunu, santrallerin çevreye zarar vermeden çalışabileceğini fakat eski sistemlerin kullanıldığını” belirttiği aktarıldı. Ayrıca, “Santraller kapatılsın, temiz enerji olsun” görüşünü savunduğu kaydedildi. İşçilerin ise madenlerin kapatılmasına karşı oldukları ifade ediliyor.