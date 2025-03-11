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Muğla’da Kaçak Alkol Operasyonu Yapıldı

YATAĞAN’DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Muğla’nın Yatağan İlçesi Dere Mahallesinde yaşayan İ.D. isimli kişinin evinde ve Nebiköy mahallesindeki bağ evinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ MİKTARDA KAÇAK İÇKİ BULUNDU

Yapılan aramada toplamda; 35 litre el yapımı şarap, 25 litre kaçak etil alkol, 25 litre el yapımı rakı, 15 litre alkol üretiminde kullanılan kekik yağı, 10 mm. anason yağı ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu işlemler neticesinde adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

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