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Muğla’da Kaçak Alkol ve Silah Operasyonu

YATAĞAN’DA KAÇAK ALKOL VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, Muğla İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, bir konutta çok sayıda kaçak alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

YAPILAN ARAMALAR VE BULGULAR

Yatağan İlçesi Yeni Mahallede yaşayan M.K. isimli şahsın evinde gerçekleştirilen aramada, 35 adet bandrolsuz rakı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 825 adet av tüfeği fişeği ve 95 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu çalışmalar kapsamında adli işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.

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