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Muğla’da Kaçakçılar Tutuklandı, Operasyon Yapıldı

KAÇAKÇILIĞA YÖNELİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Muğla’da yapılan kaçakçılıkla mücadele operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi arasından 7’si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

YAKALANAN MALZEMELERİN DETAYLARI

Gerçekleştirilen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 yivsiz av tüfeği, tabanca fişekleri, 146 kartuş, 40 bin makaron, tütün ve tütün ürünleri, 150 litre etil alkol, cep telefonu aksesuarı, elektronik sigara ile cihazlar ve 3 dedektör ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILANLAR

Zanlılardan 7’si hakimlik tarafından tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ayrıca operasyonda yakalanan 16 şüpheli ise emniyet süreçlerinin tamamlanmasının ardından salıverildi.

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