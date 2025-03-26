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Muğla’da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU YAPILDI

Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele amacıyla arama çalışması gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

Bu çalışmalar neticesinde, 120 litre etil alkol, 3 el dedektörü, 2 patlayıcı düzenek (dinamit), 2 hilti, jeneratör, akü ve çok sayıda kazma aparatı ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatılırken, 2 başka şüpheli şahıs ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem altına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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