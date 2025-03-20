Muğla’da Kaçakçılık Operasyonunda Ele Geçirilenler

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ve Ortaca Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe, Bodrum ve Ortaca ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalar sırasında çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ÜRÜNLER

Yapılan çalışmalarda ele geçirilen ürünler arasında; 35 litre etil alkol, bandrolsüz alkol, 19 bin 700 adet makaron, 8 paket 250 gramlık nargile tütünü, 150 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 32 adet 5 gramlık gümrük kaçağı tütün, 31 adet elektronik sigara, 47 paket gümrük kaçağı sigara, 11 adet cinsel içerikli ürün, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 162 adet tabanca fişeği bulunuyor.

ŞÜPHELİLERE ADLİ İŞLEM

Operasyon sonucunda, 10 şüpheli kişiye Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi. Bu tür operasyonların devam edeceği, kaçakçılıkla mücadelede kararlılık gösterileceği vurgulandı.