Gündem

Muğla’da Kaybolan Rus Turist Bulundu

mugla-da-kaybolan-rus-turist-bulundu

KAYBOLAN KADIN TURİST BULUNDU

Muğla’nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkarak kaybolan kadın turist, ekipler tarafından bulundu. Edinilen bilgilere göre, Rusya’dan Marmaris’e gelen kadın turist, akşam saatlerinde Karya yolu üzerinde yürüyüş yapmak için yola çıktı. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alınamamaya başladı. Bunun üzerine, birlikte tatil yaptığı arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EĞİTİMLER YERİNE GİTTİ

Olay yerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş da durumu yerinde görmek üzere olay yerine geldi. Ekipler, kaybolan turistle temas kurmak için önce seslenerek yardım istedi. Ardından, dron ile yapılan tarama işlemlerinde turistin yeri belirlendi. Kısa sürede tespit edilen Rus turist, bulunduğu noktadan alındı ve sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.

ÖNEMLİ

Gündem

Mehmet Ali Erbil, Altıncı Kez Evlendi

Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile Yeniköy'deki bahçesinde 68 yaşında 6. evliliğini yaptı. Nikah şahidi Serdar Ortaç ise törene katılamadı, Erbil tepki gösterdi.
Magazin

Mehmet Ali Erbil Evlendi, Serdar Ortaç Katılmadı

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile yaptığı altıncı evliliğini Yeniköy'deki evinin bahçesinde gerçekleştirdi. Nikah törenine katılamayan Serdar Ortaç'a sert eleştirilerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.