Muğla’da Kayıp Rus Turist Bulundu

KADIN TURİSTİN KAYBOLUŞU

Muğla’nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşü yapmak üzere yola çıkan bir kadın turistin kaybolması durumu çözüldü. Edinilen bilgilere göre, Rusya’dan Marmaris’e gelen kadın turist, akşam saatlerinde Karya yolu üzerinde yürüyüşe çıktı. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alınamayınca, tatil yaptığı arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

KAYIP TURİSTİN BULUNMASI

Bu ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş olay yerine gelirken, ekipler ilk olarak kayıp turiste seslenerek iletişim kurmaya çalıştı. Ardından dron ile gerçekleştirdikleri tarama sonucunda turistin yeri tespit edildi. Kısa bir süre içerisinde ulaşan ekipler, Rus turisti bulunduğu yerden alarak sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürdü.