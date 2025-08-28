Muğla’da Kayıp Rus Turist Bulundu

MUĞLA’DA KAYBOLAN TURİST BULUNDU

Muğla’nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir kadın turist, kaybolduktan kısa bir süre sonra bulundu. Edinilen bilgiye göre, Rusya’dan Marmaris’e gelen kadın, akşam saatlerinde Karya yolunda yürüyüş yapmak için dışarı çıktı. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alınamayınca, tatil arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS VE AFAD EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş da olaya müdahale etmek üzere bölgeye geldi. Ekipler, ilk olarak kaybolan turistle seslenerek iletişim kurmaya çalıştı. Ardından, dron yardımıyla yapılan taramadan sonra turistin yeri tespit edildi.

Kısa sürede ulaşılan Rus turist, bulunduğu yerden alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Bu olay, doğa yürüyüşlerinin önemi ve dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri konusunda bir hatırlatma niteliği taşıyor.