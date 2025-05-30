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Muğla’da Kaza: Araç Direğe Çarptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ŞARTLAR

Muğla- Aydın Karayolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında, bir ticari araç trafik ışığı direğine çarparak havada asılı kaldı. Kaza, Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Menteşe yönünden Yatağan istikametine giden 34 KEC 894 plakalı ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve trafik ışığı levhasının bulunduğu direğe çarptı.

KAZA SONRASI DURUM

Çarpmanın etkisiyle araç direkt asılı bir durumda kaldı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye götürüldü. Araç içerisindeki bir yaralıyı kurtarmak amacıyla itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazanın boyutu ve yaralıların durumu hakkında gelişmeler takip ediliyor.

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