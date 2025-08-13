Muğla’da Kaza, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI VE SONUÇLARI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu Osman Köse (28) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Antalya-Seydikemer kara yolunun Esenköy mevkisindeki döner kavşakta gerçekleşti. Osman Köse’nin kullandığı 48 AOR 968 plakalı otomobil ile M.T.’nin yönetimindeki 48 AHR 037 plakalı otomobil arasında bir çarpışma oldu.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Kazada yaralanan sürücüler Osman Köse ve M.T.’nin yanı sıra A.D. de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ne yazık ki, hastanede tedavi altına alınan Osman Köse, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Köse’nin 4 yıllık evli olduğu ve kısa bir süre önce baba olduğu bilgisi ulaştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Kazanın sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldı. Kaza yerinde yapılan incelemeler, ilerleyen günlerde kazanın nedenlerini aydınlatmak için devam edecek.