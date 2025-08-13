Haberler

Muğla’da Kaza, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI VE SONUÇLARI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu Osman Köse (28) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Antalya-Seydikemer kara yolunun Esenköy mevkisindeki döner kavşakta gerçekleşti. Osman Köse’nin kullandığı 48 AOR 968 plakalı otomobil ile M.T.’nin yönetimindeki 48 AHR 037 plakalı otomobil arasında bir çarpışma oldu.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Kazada yaralanan sürücüler Osman Köse ve M.T.’nin yanı sıra A.D. de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ne yazık ki, hastanede tedavi altına alınan Osman Köse, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Köse’nin 4 yıllık evli olduğu ve kısa bir süre önce baba olduğu bilgisi ulaştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Kazanın sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldı. Kaza yerinde yapılan incelemeler, ilerleyen günlerde kazanın nedenlerini aydınlatmak için devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Bestemsu Özdemir, Romantik Evlilik Teklifi Aldı

Bestemsu Özdemir, "Semiramis" dizisindeki rolüyle dikkat çekerken, eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'den aldığı evlilik teklifini kabul etti ve yüzüğünü sosyal medya üzerinden paylaştı.
Haberler

Kocasinan’da Park Halinde Kamyonet Yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi ve polis soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.