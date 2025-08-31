Muğla’da Kaza, Bir Kişi Öldü

KAZA YERİ VE ZAMAN

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Bayır Mahallesi Karabel mevkiinde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi.

KAZANIN SEBEPLERİ

Kazada, 48 JU 969 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Adem Yaman (37) ile karşı yönden gelen İsmail C. (38) yönetimindeki 07 CAZ 419 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Adem Yaman, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDEKİ GELİŞMELER

Hastanede tedavi altına alınan Adem Yaman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Adem Yaman’ın ölüm haberi ailesini ve tüm sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.