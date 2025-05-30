Muğla’da Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA ANI VE SONUCU

Muğla’da meydana gelen bir trafik kazasında, sinyalizasyon direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Gökhan Söyü (44) yaşamını yitirdi. Kazada yanında bulunan üç kişi de ağır yaralandı. Kaza, saat 15.30 civarında Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde gerçekleşti. Menteşe yönünden Yatağan’a seyir halindeki 34 KEC 894 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Mehmet Gökhan Söyü’nün kontrolü kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı.

KAZADAKİ YARALILAR

Kaza sonrasında aracın adeta demir yığınına dönüşmesi sonucu sürücü Mehmet Gökhan Söyü hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan Hilal Merve Alpaslan, Arzu Yüreboyun ve Aysel Tavas ağır yaralı olarak kurtuldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, kaza yerine acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE OTOPSİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta sıkışan üç yaralıyı bulundukları yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Mehmet Gökhan Söyü’nün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Kazanın detaylarıyla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.