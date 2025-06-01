Muğla’da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Muğla’da hafif ticari aracın sinyalizasyon direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mehmet Gökhan Söyü (44) hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Bu kaza, 30 Mayıs’ta saat 15.30 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde gerçekleşti. Mehmet Gökhan Söyü, Menteşe istikametinden Yatağan’a doğru giderken kontrolünü kaybettiği 34 KEC 894 plakalı aracıyla direğe çarptı. Kaza sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

AĞIR YARALILAR VE KAZA YERİNE MÜDAHALE

Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanındaki Hilal Merve Alpaslan, Arzu Yüreboyun ve Aysel Tavas ağır yaralı olarak bulundular. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri hemen kaza yerine sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta sıkışan 3 yaralıyı kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı ve sürücünün cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın yüksek hızla sinyalizasyon direğine çarptığı gözlemleniyor. Bu görüntü, kaza anının şiddetini ve sürücünün kontrol kaybının boyutunu ortaya koyuyor.