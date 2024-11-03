“Muğla’da Kırsal Kalkınma ve Kadın İstihdamı”

MUĞLA’DA SAN ANDREAS ÇİLEĞİ PROJESİ

Muğla’nın kırsal bölgelerinde gerçekleştirilen San Andreas çileği projesi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor ve kadınlara istihdam fırsatları sunuyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, projenin temel amacının küçük parçalı arazileri değerlendirerek yüksek katma değerli ürünler elde etmek olduğunu ifade ediyor. Saylak, “Bu proje ile amacımız, kırsalda yaşayan kadınlarımızın ekonomik hayata katılımını sağlayarak kırsal kalkınmaya destek olmak. Aynı zamanda, üreticilerimizi farklı ürün desenleriyle tanıştırarak yılın 12 ayı gelir elde etmelerini sağlamak” şeklinde konuşuyor.

ÇİLEĞİN ÖZELLİKLERİ VE KADIN ÇİFTÇİLER

San Andreas çileği, yüksek verimi, dayanıklılığı ve lezzeti ile dikkat çekiyor. Bu nedenle hem üreticiler hem de tüketiciler arasında büyük ilgi görüyor. Yılın her döneminde hasat edilebiliyor olması, üreticilere sürekli bir gelir fırsatı sunuyor. Kırsalda kadın çiftçilerin ve kadınların yaşam standartlarının yükseltilmesi, köyden kente göçün engellenebilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla, önceki dönem Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından başlatılan “Vali Hanım Çileği” projesi, Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın desteğiyle il genelinde sürdürülüyor. Kırsal kesimde yaşayan birçok kadın, yıl boyunca tarlalarda çalışarak çilek hasadı gerçekleştiriyor.

PROJENİN BAŞARILARI VE HEDEFLERİ

Çilek projelerinin büyük başarı kazandığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Çilek üretimi projesi büyük bir başarı elde etti. Proje kapsamında, küçük arazilerde San Andreas çileği yetiştirilerek hem ekonomik gelir sağlandı hem de kırsal bölgelerde kadınlara istihdam imkânı sunuldu. Muğla’da çilek üretimi 834 dönüme ulaştı ve yılda 4 bin 500 ton çilek üretilerek 450-600 milyon TL arasında gelir elde ediliyor” diyor. Saylak, projenin amacının 12 ay boyunca üreticilere gelir sağlamak ve kırsal kalkınmaya katkı sunmak olduğunu vurguluyor. Muğla genelinde 834 dönüm alanda çilek arazileri oluşturularak 1628 kişiye istihdam sağlandığını belirtiyor.