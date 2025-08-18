Haberler

Muğla’da Köpeklerle Scooter Yolculuğu Yapıldı

YOLCULUK ABLASINDA YAPILAN YENİ DÜZENLEME

Muğla’da yaşayan bir genç, elektrikli scooter üzerine monte ettiği koltukla köpekleriyle trafikten uzak bir alanda keyifli bir yolculuk yaptı. Görüntüler, neşeli anların yanı sıra dikkat çekici bir seyahat deneyimi sundu. Oğuzhan Bostan (28), geçtiğimiz yıl yine scooter kullanarak kara yolunda ceza almıştı. Ancak bu kez, elektrikli scooter’in üzerine çift kişilik bir koltuk ekleyerek, köpekleriyle birlikte yeni bir deneyime imza attı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Bostan, yolculuğu sırasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kullanıcıdan beğeni aldı. Daha önce trafik cezası alan Bostan, paylaşımında “Trafiğe kapalı alanda çekilmiştir. Ehliyeti almama son 9 ay” sözlerini kullanarak dikkat çekti. Bu ilginç ve eğlenceli yolculuk, takipçileri arasında keyifli bir sohbet konusu haline geldi.

Sinop’ta 30 Litre Etil Alkol Yakalandı

Sinop’ta gerçekleştirilen operasyonda 30 litre etil alkol yakalandı. Bu durumla bağlantılı bir kişi hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Zelenski, trump görüşmesinde kıyafetini seçecek

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaki görüşme öncesi kıyafet tercihi tartışmaları gündem oldu. Beyaz Saray, Zelenski'nin bu kez ne giyeceğini merak ediyor.

