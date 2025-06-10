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Muğla’da Motosiklet Denetimleri Yapıldı

MOTOSİKLET DENETİMLERİ ARTIRILDI

Muğla’da, Kurban Bayramı tatili döneminde trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla jandarma ve emniyet trafik ekipleri motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik yoğun denetim gerçekleştirdi.

DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yapılan denetimlerde toplamda 19 bin 998 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 2 bin 260 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, çeşitli eksiklikler ve uygunsuzluklar sebebiyle 90 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler sırasında, kurallara aykırı hareket eden 49 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

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