Haberler

Muğla’da Motosiklet Dolandırıcılığı Gerçekleşti

MUĞLA’DA DOLANDIRICILIK DAVASI

Muğla’da “uygun fiyata motosiklet” vaadiyle yaklaşık 30 milyon TL dolandırıcılık gerçekleştiren 10 şüpheli, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerindeki 49 kişi, İstanbul’da yer alan ünlü bir motosiklet markasından indirimli motosiklet alma sözüyle mağdur oldu.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE BAŞLATILDI

Mağdurların şikayetleri üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, mağdurlardan toplanan paraların farklı hesaplara aktarıldığı ve toplamda yaklaşık 30 milyon TL’lik bir vurgun yapıldığı tespit edildi.

OPERASYON GEÇİRDİLER

Gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri M.A., R.D., M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M. olarak belirlendi. Ekipler, bu kişilere yönelik 19 Ağustos’ta Muğla, İstanbul ve Adana’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin polis işlemleri tamamlandıktan sonra, bugün adliyeye sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Mustafakemalpaşa’da Tarım Sayımı Devam Ediyor

Mustafakemalpaşa'da gerçekleştirilen 2025 Genel Tarım Sayımı'na çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK iş birliğiyle tarımsal veriler toplanıyor.
Haberler

Gaziosmanpaşa’da Yangın Paniğe Yol Açtı

Gaziosmanpaşa'daki Özel Duygu Hastanesi'nin sistem odasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Hastalar ve sağlık personeli güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.