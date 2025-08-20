Muğla’da Motosiklet Dolandırıcılığı Operasyonu Gerçekleşti

DOLANDIRICILIK DAVASI

Muğla’da “uygun fiyata motosiklet” vaadiyle 30 milyon TL dolandırıcılık yapan 10 kişi, eş zamanlı yapılan baskınlarda yakalandı. Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde yaşayan 49 birey, İstanbul’daki tanınmış bir motosiklet markasından düşük maliyetlerle motosiklet alabilecekleri sözüyle dolandırıldı. Şikayetlerin artması üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda mağdurların ifadeleri doğrultusunda yaklaşık 30 milyon TL’lik dolandırıcılık olayının yaşandığı belirlendi.

OPERASYONUN DETAYLARI

HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) üzerinden gerçekleştirilen hesap incelemelerinde, dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında mağdurlardan alınan paraların başka hesaplara aktarıldığı ortaya çıktı. Ekipler, kimlikleri tespit edilen M.A., R.D., M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M. adlı şüphelilere yönelik 19 Ağustos’ta Muğla, İstanbul ve Adana’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.