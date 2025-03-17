Muğla’da MÜSİAD’dan İftar Programı Düzenlendi

ÇAĞDAŞ BİR DESTEK PROGRAMI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi, devlet korumasında bulunan sevgi evlerindeki çocuklar için özel bir iftar programı düzenledi. Program, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşti. İftar programına Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milletvekili Kadem Mete, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş ve çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı.

DUA VE PAYLAŞIMIN ÖNEMİ

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında, MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, mübarek Ramazan ayının bereketini ve huzurunu paylaşmanın mutluluğunu dile getirdi. Aykaç, “Sevgili evlatlarımız ile bir araya gelmek bizim için bir mutluluk ve gururdur. Sizlerin duaları ve tebessümleriniz de bu sofranın en büyük bereketidir” şeklinde konuştu. Aykaç, insanların birbirine sahip çıkarak daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir toplum yaratabileceğine inandıklarını ifade etti.

ÜLKENİN GELECEĞİNE VURGU

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş ise, Ramazan ayının bereketi ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkenin son 20 yıldaki büyüme yolculuğuna vurgu yaptı. Aktaş, “Pek çok badireyi birlikte atlatan, siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve büyümeye devam eden bir ülke olduk” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin savunma sanayisinden enerjiye kadar önemli adımlar attığını belirtti.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞA ÖNCÜLÜK

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Türk iş adamlarının ülkenin ekonomik ve sanayi hamlelerinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Vali Akbıyık, “MÜSİAD, ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için Türk ekonomisinin lokomotifi durumundadır” dedi. Ramazan ayının rahmet ve mağfiret dolu geçmesini temenni ederek, “Rabbim oruçlarınızı ve dualarınızı kabul etsin” diye ekledi.