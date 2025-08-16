Muğla’da Öğrenciler İçin Yeni Yurt

BARINMA İHTİYAÇLARINDA YENİ PROJE

Muğla’da, gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayan Milli Piyango Kız Yurdu’nda gerçekleştirilen deprem performans analizi sonucunda riskli olduğu tespit edilen blokların yerine yeni bir yapılanma sürecine geçildi. Yıkılan blokların yerine inşa edilecek yeni binalar için gerekli proje çalışmaları tamamlandı.

MODERN VE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI

Bu proje, modern, güvenli ve konforlu yaşam alanları sunmayı hedefliyor. Amacı, öğrencilerin daha sağlıklı şartlarda barınmalarını sağlamak. Yetkililer, gençlerin geleceğini daha sağlam temellere oturtmak amacıyla yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edildiğini ifade ediyor.