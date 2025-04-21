Muğla’da Operasyonla 7 Şüpheli Tutuklandı

MUĞLA EMNİYETİ OPERASYONLARLA SUÇLA MÜCADELE EDİYOR

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada Muğla’nın farklı ilçelerinde yürüttükleri operasyonlarda ruhsatsız silahlar, tüfekler ve uyuşturucu maddeler ele geçiriyor. Bu operasyonlar sonucunda 7 şüpheli tutuklandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak düzenlenen bu operasyonlar, suçların önüne geçilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet yivsiz av tüfeği, 949 adet tabanca fişeği, 146 adet kartuş, 40 bin adet makaron, 712 adet tütün ve tütün ürünleri, 660 adet cinsel içerikli gıda, 150 litre etil alkol, 85 adet cep telefonu aksesuarı, 40 adet elektronik sigara, 13 adet elektronik cihaz, 3 adet dedektör, 40 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ve 25 adet sentetik ecza gibi çeşitli maddeler ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Düzenlenen operasyonlar sonrası toplam 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 16’sı serbest bırakılırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bu düzenlemelerle emniyet güçleri, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli bir katkı sağlıyor.