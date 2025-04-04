Haberler

Muğla’da Otel Yangını Paniği Yaşandı

OTELDE YANGIN ÇIKTI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde 5 yıldızlı otelde yangın meydana geldi. Otelde konaklayan 700 kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYE VE EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Yangının, Marmaris-İçmeler yolu üzerindeki Grand Yazıcı Marmaris Palace Otel’in kazan dairesinden yoğun duman çıkması üzerine başladığı bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yangının üst katlara sıçrama ihtimaline karşı orman yangını söndürme ekipleri ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na bağlı ekipler de müdahaleye dahil oldu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otelde bulunan tüm odalar tek tek kontrol edilerek misafirler tahliye edildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yozgat’ta Jandarma Operasyonları Sonucu Yakalanmalar

Yozgat'ta jandarma, Mart 2025'te 221 asayiş olayına müdahale etti, 186 şüpheliyi yakaladı; 53 bin 675 kişi ve 23 bin 726 araç incelendi.
Haberler

Bolu’da Yangın 2 Katlı Evi Yaktı

Mudurnu'da bir sobadan sıçrayan kıvılcımlar, 2 katlı ahşap evi tamamen kül etti. Ev sahipleri yangını zamanında fark ederek sağlık ekiplerine bildirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.