Muğla’da Protesto Başladı, Dava Açıldı

İMAMOĞLU PROTESTOSUNDA OLAYLAR GELİŞİYOR

Muğla’da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturmalara tepki göstermek için düzenlenen protestoya katılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve 4 kişi hakkında dava açıldı. 19 Mart tarihinde CHP Muğla İl Başkanlığı’nın önünde yapılan protesto eylemi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 86 kişinin gözaltına alınmasının ardından gerçekleştirildi. Protestocular, basın açıklamasından sonra Muğla Adliyesi’ne doğru yürüdü.

BEBER GAZI ETKİSİ VE OLAYLARIN SEYRİ

Protesto sırasında kullanılan biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, iddiaya göre polis kalkanına yumruk atarak tepki gösterdi. Muğla Adliyesi önünde meydana gelen olaylar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve bu soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda Acar Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme ve alenen hakaret suçlarından dava açıldı.

DİĞER SANIKLAR HAKKINDA DA DAVALAR AÇILDI

Protestoya katılanlardan CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan için de kamu görevlisine direnme ve kamu görevlisine karşı nitelikli yaralama suçlarından dava açıldı. Ayrıca, Marmaris Belediyesi özel güvenlik sorumlu amiri Ahmet Cemay Kocahan, belediye basın personeli Yağız Kalakoğlu ve CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut hakkında da kamu görevlisine direnme suçundan dava süreci başlatıldı.