Muğla’da Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri GiBtE tRaFiK tEdBiRlErİ nAsIl kIlInIr?

GUVENLI SEYAHATLER İÇİN YOĞUN TRAFİK TEDBİRLERİ

Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, yoğun trafik tedbirleri uyguluyor. Bölge Trafik Komiseri Alperen Aykırı, bayram süresince 136 ekip ve 557 personelin görev aldığını ifade etti. Aykırı, sabit yol uygulamalarının yanı sıra helikopter ve dron destekli hava denetimlerinin de sürdüğünü belirtti. Helikopterde görevli trafik personeli, havadan yaptığı gözlemlerle trafik ihlali yapan araçları tespit ediyor ve güzergahtaki ekiplerle uyum içerisinde durdurmakta, cezai işlem uygulanıyor.

DRONE DESTEKLİ DENETİMLER

Bölge Trafik Komiseri Alperen Aykırı, “Aynı şekilde drone cihazlarımızı da etkin bir biçimde kullanıyoruz. Kask, emniyet kemeri ve kırmızı ışık gibi hayati trafik kurallarının ihlallerini tespit ederek, ihlallerin önüne geçmeye çalışıyoruz” dedi. Trafik kazalarının çoğunun aşırı hızdan kaynaklandığına dikkat çeken Aykırı, Muğla genelinde bulunan 9 radar cihazıyla hız ihlallerinin denetim altına alındığını vurguladı. Bu radar cihazlarının bir kısmı gece görüş özellikli olup, 24 saat boyunca hız kontrolü gerçekleştirebiliyor.

OTOBÜS DENETİMLERİ ARTIRILDI

Bayram tatillerinde sıkça kullanılan şehirlerarası otobüslerde denetimlerin arttığını ifade eden Aykırı, “Otobüs şoförlerinin yol boyunca trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etmek amacıyla araçlarda sivil personel görevli” dedi. Bu personel, yolcuların emniyet kemerlerini takmalarını teşvik ederek, seyahat güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

YAĞIŞLI HAVALARDA DİKKAT

Bayram tatilinin ilk günlerinde Muğla’da etkili olan yağışların sonucunda bazı üzücü trafik kazalarının yaşandığını hatırlatan Aykırı, sürücülerin yağışlı havalarda hızlarını azaltmaları ve daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Aykırı, “Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz” dedi.