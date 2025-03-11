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Muğla’da Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

ARAŞTIRMA VE ARAMA FAALİYETLERİ

Muğla’nın Milas ilçesinde Ahmetçavuş Mahallesi’nde yaşayan S.A. ve M.Ş. isimli bireylerin evlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı bir arama gerçekleştirilmiş. Yapılan arama sonucunda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 52 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiş.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMALAR

Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen inceleme kapsamında, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Diğer bir şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmış.

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