Muğla’da Sokak Ortasında Cinayet Şoku

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ KAMERAYA YANSIDI

Muğla’nın Milas ilçesinde 39 yaşındaki Mustafa S., husumetli olduğu 39 yaşındaki Fatih Cura’yı tabancayla vurarak öldürdü. Bu saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Alınan bilgilere göre, minibüs şoförü Mustafa S., Cumhuriyet Mahallesi Halilbey Bulvarı’nda, husumet bulunduğu işçi Fatih Cura ile buluştu.

TARTIŞMA KANLI SONUCA NEDEN OLDU

Sokakta iki taraf arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Mustafa S., tabancayla Cura’ya 6 el ateş etti. Fatih Cura, kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa S. olay yerinden hızla kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde hızlı bir şekilde müdahale etti ve ağır yaralı durumdaki Fatih Cura’yı özel bir hastaneye taşıdı. Ancak, doktorların yoğun çabalarına rağmen Cura kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇİYOR

Olayla ilgili derhal çalışma başlatan polis ekipleri, Mustafa S.’yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, güvenlik kamerasındaki görüntüler de incelemeye alındı.